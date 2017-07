Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen

6.49: Beim Fußball-Oberligisten Sportverein Göppingen dreht sich nach einem Bericht der in Göppingen erscheinenden NWZ das Personalkarussell. Shaboui Oubeyapwa kommt von den Stuttgarter Kickers, Tomislav Ivezic verlässt den SV und kickt künftig in Ebersbach.

6.45: Die Schorndorfer Woche, das große Stadtfest im Herzens der Stadt mit über 100 Veranstaltugen, startet an diesem Freitag.

6.39: Brutaler Fall in Mergelstetten bei Heidenheim: Drei Männer sollen an der Wohnung eines 18-Jährigen geklingelt haben, nach dem Öffnen der Tür eingedrungen sein und den jungen Mann mit einem Baseballschläger niedergeschlagen und dann gemeinsam auf ihn eingeschlagen haben. Warum sie das taten, weiß offenbar niemand - außer den Tätern.

6.27: Zum Bahncheck passt die Meldung, dass Verkehrsminister Winfried Hermann heute Klartext sprechen möchte mit dem Management der DB-Regio - wegen des Chaos auf der Remsbahn. Mehr dazu lesen Sie hier.

6.23: Der Bahncheck: Verspätung meldet die Bahn für den IC 2061 über Aalen und Ellwangen in Richtung Nürnberg. Die anderen Züge - laut Bahn - planmäßig, teils jedoch ohne behindertengerechte Einrichtung.

6.18: Erster Verkehrscheck. Noch läuft's auf der B 29. Auf der A 7 in Richtung Ulm aber teils schon dichter Verkehr.

6.15: In Schwäbisch Gmünd gibt's Ärger in einem Verein. Ein Vorstandsmitglied soll Gelder veruntreut haben - und zwar in einem fünfstelligen Bereich. Mehr dazu lesen Sie hier.

6.09: Gemischte Gefühle: Wolken und Sonne im Mix. Das erwartet uns heute beim Wetter. Wer's genauer wissen möchte, kann sich den Blog von unserem Wetter-Experten Tim Abramowski anschauen. Einfach hier klicken.

6.03: Guten Morgen - und willkommen zum Ostalbmorgen an diesem Freitag, 14. Juli. Hier erfahren Sie, kurz zusammengerafft, was zum Start in den Tag wichtig ist. Jürgen Steck fasst alles Wichtige rund um den Verkehr, das Wetter und wichtige Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.