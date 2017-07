Autoknacker unterwegs auf dem Rehnenhof

Wer etwas mitbekommen hat, wird gebeten, sich an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon (07171) 3580 zu wenden.

Am Donnerstag musste die Gmünder Polizei in der Willy-Schenkstraße drei Autoaufbrüche registrieren, die allesamt in der Nacht verübt wurden. Der Dieb schlug dabei die Scheibe eines BMW ein, entwendete Münzgeld sowie persönliche Papiere des Geschädigten und verursachte rund 300 Euro Schaden. In der Tiefgarage eines Betreuten Wohnens schlug vermutlich derselbe Dieb die Scheibe eines Mercedes ein, öffnete das Fahrzeug, entwendete jedoch nichts. Letztlich wurde noch die Scheibe eines weiteren BMW eingeschlagen, der auf dem Parkplatz des Christlichen Zentrums Schönblick stand. Auch dort entstand Schaden von mehreren hundert Euro. Ob aus diesem BMW etwas entwendet wurde, bedarf noch der weiteren Abklärungen.