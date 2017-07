A-6-Auffahrt ab Dienstag gesperrt

Straßen Ab Dienstag ist die A-6-Auffahrt der Anschlussstelle Crailsheim in Fahrtrichtung Nürnberg gesperrt.

Auf der A 6 beginnen am Montag, 24. Juli, Bauarbeiten zur Fahrbahneuerung im Streckenabschnitt von westlich der Jagsttalbrücke bis zur Landesgrenze zu Bayern.

Bereits ab Montag, 17. Juli, erfolgt die Einrichtung der für die Bauabwicklung erforderlichen Verkehrsführung. Dazu ist es notwendig, an der Anschlussstelle Crailsheim die Auffahrt auf die A 6 in Fahrtrichtung Nürnberg von Dienstag, 18. Juli, ab circa 20 Uhr bis Montag, 14. August, 6 Uhr, zu sperren. Die Umleitung zur Auffahrt in Richtung Nürnberg führt über Wallhausen und die U 89 zur Anschlussstelle Schnelldorf.

Zudem erfolgen auch die Erneuerung der Deckschicht und die Beseitigung von Schadstellen in der Ein- und Ausfahrtsrampe auf die B 290. Dazu muss die Anschlussstelle Crailsheim in Fahrtrichtung Heilbronn gesperrt werden. Die Sperrung erfolgt ab Freitag, 28. Juli, 22 Uhr, bis Montag, 31. Juli, 6 Uhr.