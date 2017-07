Verkehrsteilnehmer mit der Axt bedroht

Das Polizeirevier Aalen sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Donnerstagnachmittag in der Friedrichstraße ereignete.

Ein bislang unbekannter Fahrer eines Opels fuhr gegen 17.15 Uhr rückwärts von einem Grundstück eines Ladengeschäfts, das sich zwischen dem Theodor-Heuss-Gymnasium und der Roschmann-Kreuzung befindet, in die Friedrichstraße ein. Dabei achtete er wohl nicht auf den fließenden Verkehr, sodass ein 24 Jahre alter BMW-Fahrer durch Hupen auf sich aufmerksam machte. Dieser Umstand veranlasste den Opel-Fahrer laut Polizei nun auszusteigen und den 24-Jährigen sowie seine Beifahrerin mit einer Axt zu bedrohen. Der Beifahrer des rabiaten Mannes wirkte in der Folge auf diesen beschwichtigend ein und hielt ihn von weiteren Handlungen ab.

Letztlich entfernten sich die beiden mit dem Opel in Richtung der Stuttgarter Straße. Es liegen Hinweise auf das Kennzeichen des Opels vor. Die Ermittlungen zu den beiden Männern dauern an. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Telefon (07361) 5240 mit dem Polizeirevier Aalen in Verbindung zu setzen.