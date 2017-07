26-Jährige böse betrogen Geld weg - aber Wohnung nicht in Sicht. Eine 26-Jährige ist bei ihrer Suche nach einer Wohnung im Internet betrogen worden.

Aalen/Darmstadt. Die Suche nach einer Wohnung im Internet ist bequem und kostet keine Maklergebühren und anhand der meist eingestellten Bilder kann man sich auch einen ersten Eindruck über die Räumlichkeiten verschaffen. Eine 26-Jährige aus dem Raum Aalen suchte eben auf diesem Weg eine Wohnung in Darmstadt und erhielt prompt per Mail ein für sie interessantes Angebot. Schnell wurden sich Anbieter und Wohnungssuchende einig. So überwies die junge Frau am Montag 1050 Euro auf ein Konto in Italien. Die Summe sollte laut Polizei die erste Miete und eine Kaution begleichen. Der angebliche Vermieter sagte der 26-Jährigen zu, dass er sofort nach Erhalt den Wohnungsschlüssel und die entsprechenden Unterlagen abschicken würde. Die sind bis heute bei der jungen Frau aber nicht eingegangen.

