Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Am Freitag in Lautern

Heubach-Lautern. Eine leicht verletzte Beifahrerin und 8000 Euro Schaden sind die Folgen eines Auffahrunfalls mit drei Beteiligten am Freitagnachmittag. Eine 57-jährige Ford-Fahrerin verringerte in der Rosensteinstraße gegen 14.45 Uhr ihre Geschwindigkeit, um in ein Grundstück einzufahren, berichtet die Polizei. Eine nachfolgende 44-jährige VW-Fahrerin erkannte die Situation und bremste ab. Ein hinter ihr fahrender 45 Jahre alter Opel-Fahrer erkannte die Situation laut Polizei zu spät und fuhr auf den VW auf. Dieser wurde durch die Wucht auf den davor befindlichen Ford aufgeschoben.

Bei dem Unfall zog sich eine 79-jährige Beifahrerin im VW zumindest leichte Verletzungen zu, wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Alle drei Fahrzeuge waren noch fahrbereit.