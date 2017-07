Von Musik abgelenkt - Unfall

Heidenheim. Schlimmer Unfall am

Freitagnachmittag in Heidenheim: Ein 14-jähriges

Mädchen wollte als Fußgängerin an der Einmündung

Eichertstraße/Schloßhaustraße die Fahrbahn überqueren. Als sie die

Fahrbahn betrat, übersah sie den herannahenden Pkw eines 39-jährigen

Mannes, der die Schloßhaustraße in Richtung Berufschulzentrum

befuhr. Der Mazda erfasste das Mädchen und schleuderte sie auf die

Fahrbahn. Hierbei zog sich die Fußgängerin leichte Verletzungen zu,

musste jedoch zur ärztlichen Behandlung in eine Klinik

gebracht werden. Der Autofahrer blieb unverletzt. Durch die

Kollision entstand an dem Mazda ein Sachschaden in Höhe von gut 2000

Euro. Nicht unerheblich zu dem Unfallgeschehen beigetragen hat der

Umstand, dass die 14-jährige laut Polizei zum Unfallzeitpunkt Kopfhörer trug und

damit Musik hörte.