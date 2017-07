Randalierer in Nördlingen Polizei nimmt zwei junge Männer fest Zwei Randalierer hat die Polizei in Nördlingen festgenommen. Sie gefährdeten Autofahrer und hinterließen Sachbeschädigungen.

Nördlingen. Am Samstag in der Früh wurde die Polizei alarmiert: Zwei Personen würden in Nördlingen Verkehrsschilder herumwerfen, bzw. beschädigen. Außerdem war ein Autofahrer über einen auf der Fahrbahn liegenden größeren Stein gefahren, so dass seine Ölwanne aufriss. Die beiden vermeintlichen Täter, ein 25-jähriger und ein 27-jähriger Mann, konnten in Tatortnähe von einer Streifenbesatzung festgenommen werden.

Sie stehen dringend in Verdacht die Taten begangen zu haben. Laut Polizei geht es um Sachbeschädigung und "gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr" durch den mitten auf der Straße platzierten Stein.

Insgesamt entstand an den Verkehrszeichen und am Auto ein Schaden von ca. 700 Euro.

