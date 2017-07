Radfahrer schwer verletzt Schwerer Unfall mit einem Auto und einem Radfahrer am Freitagnachmittag in Waiblingen.

Aalen-Waiblingen. Am Freitag gegen 16 Uhr bog ein 15-jähriger Radfahrer aus einem Grundstück in die Waiblinger Straße ab und übersah dabei offenbar einen Mazda, der auf der Waiblinger Straße in Richtung Scherrenmühle fuhr. Der Jugendliche wurde vom Auto erfasst, stürzte über die Motorhaube und fiel anschließend auf die Straße. Dort blieb er schwer verletzt liegen und musste schließlich in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Es entstand laut Polizei Sachschaden von ca. 1600 Euro.

