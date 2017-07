Zusammenstoß bei Überholversuch 12.000 Euro Schaden auf der Straße zwischen Zöbingen und Unterschneidheim Am Freitag gegen 18 Uhr ereignete sich auf der Landesstraße zwischen Zöbingen und Unterschneidheim ein Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von etwa 12.000 Euro entstand.

Unterschneidheim. Der 22-jährige Fahrer eines VW Bora fuhr in Richtung Unterschneidheim und hatte zwei weitere Autos vor sich. Er setzte schließlich zum Überholen an. Als er sich auf Höhe des Mercedes vor ihm befand, setzte dessen 58-jähriger Fahrer seinerseits zum Überholen an. Er scherte laut Polizei mit seinem Pkw nach links aus und hatte dabei den Wagen des 22-Jährigen offenbar übersehen. Es kam zur seitlichen Kollision. Der VW Bora wurde nach links von der Fahrbahn in eine Wiese geschleudert, wo er nach etwa 150 Metern stehen blieb.

zurück © Schwäbische Post 15.07.2017 14:14

Mehr zum Thema Alle Artikel der Serie Polizeiberichte