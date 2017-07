Schlägerei auf der Tanzfläche Mehrere Personen traktieren einen 19-Jährigen in Amstetten

Amstetten. Zu einer üblen Schlägerei kam es am Samstag gegen 3 Uhr auf dem Rathaushock in Amstetten im Alb-Donau-Kreis. Das berichtet die Polizei. Nach derzeitigen Ermittlungen trat ein 19-jähriger Mann einem anderen auf der Tanzfläche versehentlich auf den Fuß. Dieser reagierte völlig überzogen und traktierte den 19-Jährigen sofort mit Fäusten. Noch am Boden liegend wurde er von mehreren Personen getreten. Während dieser schließlich sein Heil in der Flucht suchte, folgte ihm eine größere Personengruppe. Einer seiner Verfolger schlug ihm bei der Flucht noch eine Flasche auf den Rücken. Trotz einer Fahndung mit mehreren Streifen durch das Polizeirevier Ulm-Mitte konnten die Schläger nicht mehr angetroffen werden. Eine Täterbeschreibung war dem verletzten Mann nicht möglich. Er musste sich nach dem Vorfall in ärztliche Behandlung begeben. Der Polizeiposten Amstetten ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

