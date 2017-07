Zwei Raubüberfälle innerhalb kurzer Zeit

Zuerst wird eine Bäckerei in Backnang überfallen, dann eine Tankstelle in Fellbach

Am Samstag gegen 12 Uhr betrat laut Polizei ein bislang unbekannter Mann eine Bäckerei im Häfnersweg in Backnang. Er bedrohte eine Angestellte und eine Kundin mit einer Pistole, die jedoch mit einem Tuch abgedeckt gewesen war. Beide Personen mussten sich auf den Boden legen und anschließend raubte der Mann Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro aus der Registrierkasse. Im Anschluß flüchtete der Mann mit einem Fahrrad grob in Richtung Herdweg. Durch die Polizei wurden mehrere Streifenwagen der umliegenden Reviere und auch ein Polizeihubschrauber zur Fahndung eingesetzt. Die Ermittlungen wurden vom Kriminaldauerdienst Schwäbisch Gmünd aufgenommen. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Er dürfte Anfang oder Mitte 20 Jahre alt gewesen sein und etwa 180 Zentimeter groß und schlank. Er sprach mit osteuropäischem Akzent und war bekleidet mit einem dunklen Kapuzenpullover, einer dunklen Hose und einer schwarzen Sonnenbrille. Personen, die Hinweise zum Täter geben können, oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich direkt mit der Kriminalpolizeidirektion Waiblingen (07151/9500) in Verbindung zu setzen.

Ein weiterer Überfall auf eine Tankstelle in Fellbach

Am Samstag gegen 13.20 Uhr wurde eine Tankstelle in der Hofener Straße von einem bislang unbekannten Männ überfallen. Der Mann bedrohte die beiden weiblichen 61- und 24-jährigen Angestellten mit einer Pistole und forderte die Herausgabe von Geld. Nachdem er mehrere Hundert Euro Bargeld erhalten hatte, flüchtete er zu Fuß vom Tankstellengelände. Durch die Polizei wurde eine Alarmfahndung ausgelöst, zu der auch mehrere Streifenwagen der umliegenden Polizeipräsidien eingesetzt waren. Der Kriminaldauerdienst aus Schwäbisch Gmünd nahm die Ermittlungen auf. Der Täter war etwa 20 bis 25 Jahre alt, etwa 175 bis 180 Zentimeter groß und sehr schlank. Er hatte dunkelbraune Haare und dunkelbraune Augen. Bei der Tatausübung hatte er einen schwarzen Kapuzenpullover und eine schwarze Hose, bei der es sich möglicherweise um eine Jogginghose gehandelt hatte, sowie helle Turnschuhe an. Er hatte sich mit einer schwarzen Motorradunterziehhaube maskiert. Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich direkt mit der Kriminalpolizeidirektion Waiblingen (07151/9500) in Verbindung zu setzen. Insbesondere bittet die Polizei die Personen, die an der Bushaltestelle unweit der Tankstelle gestanden waren, sich zu melden.