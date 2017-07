Zoff in der Disco

Nördlingen. Am Samstagnacht gegen 4.30 Uhr kam es in einer Discothek in der Bürgermeister-Reiger-Str. in Nördlingen zu Handgreiflichkeiten.

Weil ein 28-Jähriger andere Gäste belästigte, wurde dieser vom Sicherheitsdienst der Discothek verwiesen und laut Polizei etwas unsanft hinaus befördert.

Ein 26 Jahre alter Gast, der den Sicherheitsdienst unterstützte, wurde von dem 28-Jährigen mit dem Fuß in den Rücken getreten und leicht verletzt. Der Täter war deutlich alkoholisiert.