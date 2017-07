Getankt - und nicht bezahlt War es Absicht oder Schusseligkeit?

Nördlingen. Am Samstagvormittag hatte ein 52-Jähriger sein Auto an einer Tankstelle in Nördlingen getankt. Anschließend ging er zur Kasse. Dort bezahlte er aber lediglich einen anderweitigen Einkauf. Die Tankrechnung blieb der Mann schuldig. Ob lediglich vergessen wurde, den entsprechenden Betrag abzukassieren, muss laut Polizei noch abgeklärt werden.

zurück © Schwäbische Post 16.07.2017 10:38

Mehr zum Thema Alle Artikel der Serie Polizeiberichte