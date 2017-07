Bundeswehr-Jets zwingen Flugzeug zum Landen Viele Anrufe bei der Polizei wegen Überschallknall. 250 Anrufe bei der Polizei innnerhalb von einer halben Stunde - so was gibt's nur höchst selten. In der Nacht zum Sonntag hatten die Beamten im Großraum Stuttgart reichlich zu tun. Kampfjets der Bundeswehr zwangen ein koreanisches Flugzeug zum Landen, dabei gab es mehrmals einen Überschallknall.

Stuttgart. Weil der Funkkontakt zu einer koreanischen Boeing 777 abgebrochen war, wurde das Flugzeug in der Nacht aufgefordert, am Landesflughafen in Stuttgart zu landen. Hierzu wurde das Flugzeug von zwei Abfangjägern der Bundeswehr begleitet. Da die beiden Düsenjäger mit Überschallgeschwindigkeit anflogen, erzeugten diese zwei laute Knallgeräusche, was zu einem vermehrten Notrufaufkommen bei Polizei und Rettungsdiensten führte. Bei der Polizei gingen in 30 Minuten etwa 250 Anrufe ein. Nachdem das Flugzeug in Stuttgart sicher gelandet war, wurde festgestellt, dass das Funkgerät defekt war. Die 211 Passagiere, die eigentlich nach Zürich wollten, mussten in Gebäuden des Flughafens übernachten.

