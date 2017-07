Liebe zur Vespa











Aktion In der Mittelbachstraße sorgte am Samstag die „Vespa-Show“, initiiert von Emilio Piazza und der Eisdiele by Rino, für glänzende Augen der Citybesucher. Das „Vespa-Hobby“ hat Emilio Piazza von seinem Vater geerbt. Auch einige sehenswerte „Stücke“ vom Autohaus D‘Onofrio gesellten sich dazu. Text/Foto:ls

