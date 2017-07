Bunte Gesellschaft findet sich zum Weißen Dinner am Regenbaum ein



















Geselligkeit Weiß gekleidete Menschen speisen an einer weiß gedeckten Tafel, einfach so, ohne besonderen Anlass: das Weiße Dinner in Aalen fand am Samstagabend um 19 Uhr am Regenbaum eine neue Auflage. Etwa 20 Frauen und Männer trafen dort nach einem Facebook-Aufruf spontan zusammen.. Fazit eines Teilnehmers: „Ein wunderschöner Abend, tolle Menschen, anregende Gespräche, savoir vivre in Reinstform“. Foto: opo

