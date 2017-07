+++Der Ostalb-Morgen+++

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen

Der Blick in den Tag auf der Ostalb: In Leinzell wird der Jugendpreis für soziales Engagement des Lions Clubs Limes Ostalb übergeben (11 Uhr). In Unterschneidheim ist Kinderfest (13.30 Uhr). Im Finanzausschuss des Ostalbkreises geht es um den Kreis-Etat und um das Union-Gelände in Aalen (15 Uhr, Landratsamt Aalen). In Gmünd wird das Buch "St. Salvator – der heilige Berg von Schwäbisch Gmünd" vorgestellt (18 Uhr, Refektorium des Franziskaners). Und die Kreissparkasse will die Presse am Abend über Einzelheiten eines Kundentreueprogramms informieren, das ab November in Gmünd eingeführt werden soll.

7.23 Uhr: Stau auf der B29 vor dem Essinger Bahnhof in Richtung Aalen.

7.22 Uhr: Wer von Mutlangen her in Richtung Schwäbisch Gmünd unterwegs ist, muss einen Umweg in Kauf nehmen. Die B298 bekommt einen neuen Belag und ist gesperrt.

7.19 Uhr: Hickhack um Fahrverbote wegen Feinstaubbelastung in Stuttgart: Zeitweise Fahrverbote in Umweltzonen sind aus Sicht des Bundesverkehrsministeriums weiterhin möglich. Sie seien auch in Stuttgart umsetzbar, zitiert die Stuttgarter Zeitung Deutschlands obersten Verkehrsminister Dobrindt.

7.10 Uhr: Noch nichts vor in den Sommerferien? Am Limestor bei Rainau-Dalkingen bietet der Ostalbkreis Aktionen für Kinder und Erwachsene. Infos gibt's hier.

7.03 Uhr: Blick auf die heißeste Achse der Region: Auf der B29 herrscht rund um Mögglingen und bei Essingen dichter Verkehr.

6.58 Uhr: Volle Auftragsbücher und tolle Stimmung: 1700 Mitarbeiter von ZF TRW Automotive in Alfdorf haben am Wochenende Familien und Gästen stolz ihr Werk gezeigt.

6.38 Uhr: Bei der Oberbürgermeisterwahl in Giengen am Sonntag hat keiner der Kandidaten die Mehrheit geholt. Die meisten Stimmen (48,7 Prozent) bekam Dieter Henle, Sozialdezernent im Landratsamt Heidenheim. Auf Platz zwei: Verwaltungswissenschaftler Rouven Klook mit 19,8 Prozent. Nun wird am 30. Juli erneut gewählt.

6.33 Uhr: Achtung Autofahrer auf der L1066 zwischen Gaildorf und Winzenweiler: In beiden Richtungen Gefahr durch fünf Rinder auf der Fahrbahn. Auf den übrigen Straßen in der Region rollt's störungsfrei.

6.30 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer war am Wochenende in Nördlingen zu Gast. OB Hermann Faul spricht ihn an auf ein neues Hallenbad.

6.19 Uhr: Viel Arbeit für die Polizei: Auf einem Straßenfest in schorndorf hat es am Wochenende Krawalle und sexuelle Übergriffe gegeben. Einzelheiten dazu: www.schwaebische-post.de/1595641/ und hier: www.gmuender-tagespost.de/regional/schwaebisch-gmuend/1595641.

6.13 Uhr: Die letzte volle Schulwoche bricht an. Die gute Nachricht: Es wird wieder sommerlicher, die Hitze nimmt einen neuen Anlauf. Die Vorhersage für die Ostalb lesen Sie hier.

6.06 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Montag! Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Bea Wiese fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.