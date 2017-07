Hilfsbereitschaft ausgenutzt - Smartphone gestohlen

Die Hilfsbereitschaft eines 14-Jährigen hat am Sonntagabend ein unbekannter Dieb am Busbahnhof ausgenutzt und dessen Smartphone im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen.

. Der als ungepflegt beschriebene Mann hatte gegen 20.10 Uhr den 14-Jährigen im Beisein eines gleichaltrigen Freundes am Bahnsteig 10 angesprochen. Er fragte, ob er dessen Smartphone benutzen dürfe. Daraufhin zeigte sich der 14-Jährige hilfsbereit und gab ihm sein Telefon. Zunächst telefonierte der Unbekannte und sagte dann, dass er kurz wegmüsse und gleich wieder da sei. Obwohl sich der Jugendliche damit nicht einverstanden zeigte, entfernte sich der Dieb mit dem Smartphone schnell in Richtung Bahnunterführung. Der Unbekannte kam nicht wieder zurück, so die Polizei.

Der Dieb war circa 180 cm groß, schlank, hatte helle Haut und sprach akzentfreies, aber grammatikalisch schlechtes Deutsch. Er trug eine kurze blaue Jeanshose und eine grau-rote Jacke. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Waiblingen, Telefon (07151) 950-422.