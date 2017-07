Feuerteufel in Neresheim?

Kurz vor 18.30 Uhr am Sonntagabend entdeckte ein Zeuge einen brennenden Holzstapel in der Graf-Stauffenberg-Straße. Der Mann konnte die Flammen noch vor Eintreffen der Feuerwehr selbst mit einem Eimer Wasser löschen. Aufgrund der Gesamtumstände und der ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass das Feuer durch einen Unbekannten gelegt wurde. Hinweise auf Personen, die in diesem Bereich aufgefallen sind, bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: (07361) 5240.

Erst am 25. Juni hatte in der Graf-Stauffenberg-Straße ein Holzstapel gebrannt und einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Damals sprach die Polizei von vorsätzlicher Brandstiftung, nachdem man den vierten Brand dort innerhalb eines Monats registrierte.