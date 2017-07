Baustart für Sozialwohnungen

Böbingen

Gemeindehausweg Nummer 5 am Montag in Böbingen. Auf der leeren Fläche, wo bis vor einem halben Jahr ein baufälliges Gebäude stand, zählt Bürgermeister Jürgen Stempfle runter: „Drei, zwei, ein – los.“ In diesem Moment schnellen die Spaten in die Höhe, Erdklumpen fliegen durch die Luft. Es ist Spatenstich in Böbingen – symbolischer Start für die Arbeiten an dem Neubau im Gemeindehausweg.

In dem alten Gebäude waren in erster Linie sozial Schwächere, auch Obdachlose, untergebracht gewesen. Als sich die Flüchtlingssituation verschärfte, gab es auch in Böbingen Überlegungen, wo die Gemeinde Geflüchtete unterbringen könnte. Da fiel der Blick auf das Haus im Gemeindehausweg. Der Gemeinderat beschloss die Sanierung. Dann die Ernüchterung: „Eine Sanierung war finanziell nicht mehr darstellbar, vor allem wegen des Brandschutzes“, stellt Jürgen Stempfle klar. Also musste umgedacht werden: Die Gemeindeverwaltung beauftragte einen neuen Architekten mit der Ausarbeitung eines Neubaukonzepts.

Dieses Konzept stellte Architekt Lothar König aus Schorndorf am Montag vor. Das Mehrfamilienhaus wird zehn Wohnungen haben, mit jeweils bis zu 50 Quadratmetern. Jede Wohnung bekommt eine Terrasse oder einen Balkon. Zwei Wohnungen im Erdgeschoss sollen barrierefrei sein, hinter dem Haus gibt’s einen Anbau für Fahrräder und Mülleimer. Insgesamt 410 Quadratmeter Wohnfläche sind geplant.

Rohbau soll im Winter stehen

Derzeit laufen laut Lothar König die Ausschreibungen für den Rohbau. Bis zum Winteranfang soll dieser stehen und mit Dach und Fenstern „dicht sein“, sagt der Architekt. Bis in einem Jahr soll das Haus stehen, danach kommen die Außenanlagen dran. „Wir sind optimistisch was den Zeitplan angeht“, betont König. Drei Wünsche habe er für di Baustelle: Dass Petrus gnädig ist und das Wetter mitspielt. Dass alles unfallfrei abgeht. Und dass am Ende ein „mangelfreies Gebäude steht.“ Gemeinderat Otto Betz schließt einen vierten Wunsch an: „Dass wir den Kostenrahmen einhalten.“ Die Gemeinde investiert laut Stempfle rund 1,2 Millionen Euro für die reinen Baukosten. Dafür gibt’s 350 00 Euro Zuschüsse.