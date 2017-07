+++Der Ostalb-Morgen+++

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen

Iiih, ist das eklig: Unbekannte haben eine Hundetoilette in Kirchheim am Ries gesprengt . Teilwe wurden bis auf die gegenüberliegende Straßenseite geschleudert.

8.49 Uhr: Erst viel Glück, dann reichlich Pech hatte ein 21-Jähriger in der Nacht in Aalen: Erst gewann er Geld, dann wurde er bestohlen.

8.40 Uhr: Ein 70-jähriger Rollerfahrer wurde am Montagnachmittag in Oberkochen von einem Auto erfasst. Die Autofahrerin hatte den Mann beim Abbiegen übersehen. Der Rollerfahrer kam verletzt ins Krankenhaus.

8.32 Uhr: Vier Autos sind am Montagnachmittag bei Oberalfingen ineinandergekracht. Eine Person wurde verletzt.

7.58 Uhr: Auf den Straßen im Ostalbkreis ist es relativ ruhig. Lediglich auf der B29 gibt's zwischen Mögglingen und Essinger Bahnhof zähfließenden Verkehr in beiden Richtungen. Hinter Mögglingen, auf Böbingen zu, herrscht der übliche dichte Verkehr.

7.50 Uhr: Kliniken in Not, nicht nur im Ostalbkreis: Die drei Krankenhäuser im Kreis Neu-Ulm schreiben rote Zahlen. Im vergangenen Jahr erwirtschafteten die drei Kliniken ein Minus von 7,6 Millionen Euro, meldet der SWR. Auch das Klinikum Heidenheim kämpft mit einem Millionendefizit: Dort will man in den nächsten Jahren 45 Stellen abbauen und den Umsatz steigern, meldet die Heidenheimer Zeitung.

7.43 Uhr: Hut ab vor dieser Leistung: 42 junge Leute haben berufsbegleitend studiert und dabei ihren Master gemacht. Zwei sogar mit der Traumnote 1,2.

7.15 Uhr: Der Blick in den Tag auf der Ostalb: Im Aalen wird am Vormittag das Ergebnis zum Planungswettbewerb Waldcampus an der Hochschule bekanntgegeben. Nachmittags informiert die IG Metall Aalen und Schwäbisch Gmünd über das Ergebnis einer Mitgliederbefragung. In der Abteikirche Neresheim sind beim Auftritt von "The Queen's Six" die Sängerinnen und Sänger der englischen Königin live zu erleben (16 Uhr, Eintritt frei). Im Sängerheim Hofherrnweiler sprechen der Bundesvorsitzende der Senioren-Union und der stellvertretende Vorsitzender der Jungen Union Baden-Württemberg bei einem Seniorengipfel (20 Uhr). Beim EKM gibt's "Sphärenklänge" mit dem Ensemble Supersonus (20 Uhr, Johanniskirche).

7.02 Uhr: Die Stadt Worms gilt nicht als besonders verrucht. Dennoch gab's am Wochenende im Stadtgebiet nicht jugendfreie Szenen: Unbekannte hatten ein Infoterminal manipuliert und ließen über den Monitor im Stadtzentrum einen Pornofilm laufen, meldet die Stuttgarter Zeitung.

6.58 Uhr: Schlimmer Unfall in der Nacht in Ulm: Vier junge Männer wollten nach dem Besuch eines Volksfests im Cabrio heimfahren. Weil's zu eng war, stiegen ein 20-Jähriger und ein 23-Jähriger in den Kofferraum. Beim Anfahren fielen beide raus. Der eine wurde leicht an der Hand verletzt, der andere erlitt laut Polizei lebensgefährliche Kopfverletzungen.

6.49 Uhr: Fünf Holzlaster kontrolliert - alle fünf waren überladen. Bei Polizeikontrollen im Rems-Murr-Kreis und Schwäbisch Hall fischte die Polizei Schwergewichts-Brummis raus. Der Spitzenreiter war mit 52 statt der erlaubten 40 Tonnen unterwegs. Zudem ging den Polizisten ein Schrottsammel-Lkw ins Netz, dessen Fahrer knapp 40 Prozent überladen hatte.

6.44 Uhr: Die Kripo ermittelt in Schwäbisch Gmünd: Dort hat es in der Nacht Verpuffungen und mehrere kleine Explosionen in einer Autowerkstatt gegeben. Schaden: 150.000 Euro. Eine angrenzende Asylbewerberunterkunft wurde vorsorglich geräumt.

6.40 Uhr: Nach der Randale im Schorndorfer Schlosspark am Wochenende ist es in der vergangenen Nacht offenbar ruhig geblieben, meldet die Polizei. Das Fest dauert noch bis heute Abend. Noch immer läuft die Aufarbeitung der Krawallnacht vom Samstag. Etwa 1000 Personen hatten gefeiert. Dabei gab es sexuelle Übergriffe und Gewalt gegen Polizeibeamte.

6.21 Uhr: Das Wetter auf der Ostalb an diesem Dienstag: Der Sommer legt noch eine Kohle drauf. Die detaillierte Vorhersage finden Sie hier.

6.19 Uhr: Auf den Straßen rollt der Verkehr noch störungsfrei. Bitte dran denken: Wer von Gaildorf her auf der B298 nach Schwäbisch Gmünd will, muss einen Umweg nehmen, weil die Straße hinter Mutlangen gesperrt ist.

6.13 Uhr: Achtung, Bahnfahrer: Der Regionalexpress 19405, Abfahrt 6.20 Uhr ab Stuttgart, planmäßige Ankunft 7.25 Uhr in Aalen, hat zehn Minuten Verspätung.

6.08 Uhr: Guten Morgen und willkommen auf der Ostalb an diesem Dienstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Bea Wiese fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.