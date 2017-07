Vier Fahrzeuge krachen ineinander Ein Leichtverletzter und Sachschaden - Stau im Berufsverkehr

Westhausen. Ein leichtverletzter Pkw-Fahrer, vier kaputte Autos und ein Schaden von zusammen rund 12.000 Euro waren die Folge eines Auffahrunfalls am Montagnachmittag bei Oberalfingen. Alle späteren Unfallfahrzeuge waren auf der Bundesstraße 29 aus Richtung Aalen in Richtung Autobahn unterwegs. Vor der Ampel an der Einmündung zur B 290 staute sich der Verkehr zurück. Dies registrierte der 78-jährige Fahrer eines Ford-Transits zu spät, weshalb er gegen 16.30 Uhr auf einen wartenden VW Golf auffuhr. Durch den Aufprall wurde der Golf noch auf die zwei vor ihm wartenden Autos aufgeschoben. Der 57 Jahre alte Golffahrer zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Bis zur Bergung der Unfallfahrzeuge entwickelte sich laut Polizei schnell ein Rückstau in Richtung Aalen, sowohl auf der Bundesstraße, als auch auf der parallelen Landesstraße durch Oberalfingen.

