Einbrecher im Kiosk Polizei bittet um Mithilfe bei der Aufklärung

Hüttlingen-Niederalfingen. Zwischen 19.30 Uhr und 23.40 Uhr drangen am Montagabend Einbrecher in das Gelände des Waldfreibads in der Schlierbachstraße ein. Dort brachen sie den Kiosk auf und entwendeten aus einer Geldkassette das Bargeld.

Obwohl Beamte des Polizeireviers Aalen das Freibad nach der Alarmierung unverzüglich anfuhren, konnten sie dort niemanden mehr antreffen. Zeugenhinweise zur Tat und Beobachtungen von Auffälligkeiten rund um den Tatort werden unter Telefon (07361) 5240 von der Polizei in Aalen entgegen genommen.

zurück © Schwäbische Post 18.07.2017 08:36

Mehr zum Thema Alle Artikel der Serie Polizeiberichte