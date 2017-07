Erst gewonnen, dann bestohlen Warum ein 21-Jähriger am Ende fast leer ausgeht. Erst ein paar hundert Euro gewinnen - und dann beklaut werden. Diese Erfahrung machte ein junger Mann in der Nacht zum Dienstag am Aalener Bahnhof.

Aalen. Am Spielautomaten in einer Gaststätte am Bahnhof gewann ein 21-Jähriger am Dienstag, kurz vor 3 Uhr, einige hundert Euro. Der junge Mann verstaute seinen Gewinn im Geldbeutel in seinem Rucksack. Den Rucksack ließ er dann für kurze Zeit unbeaufsichtigt. Erst später bemerkte er, dass dieser entwendet worden war. In der Nähe des ZOB wurde der Rucksack laut Polizei wieder gefunden. Der Dieb hatte für den 21-Jährigen einen kleineren Geldbetrag zurückgelassen, den Rest hatte er mitgenommen.

