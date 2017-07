Unbekannte sprengen Hundetoilette Teile werden bis auf die andere Straßenseite geschleudert. Polizei sucht Zeugen.

Kirchheim am Ries. Unbekannte haben eine Hundetoilette gesprengt, die am Riesparkplatz, an der Landesstraße 1078, aufgestellt war. Die Tat hat sich laut Polizei bereits am Dienstag vor einer Woche, gegen 23.30 Uhr, ereignet. Auch ein Verkehrsschild wurde dabei in Mitleidenschaft gezogen. Teile der Hundetoilette wurden bis auf die gegenüberliegende Straßenseite geschleudert. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Die Tat wurde erst nachträglich bei der Polizei in Bopfingen angezeigt, die nun auch unter Telefon (07362) 96020 Hinweise zur Tat und den Tätern sucht.

