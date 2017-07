Unfall mit vier Lastwagen - 280 000 Euro Schaden

Schwäbisch Hall. Schaden in Höhe von mehr als einer Viertelmillion Euro gab's bei einem Unfall am Dienstagmorgen kurz nach 7 Uhr. Dieser ereignete sich auf der A 6 zwischen den Anschlussstellen Schwäbisch Hall und Kupferzell in Fahrtrichtung Heilbronn. Ein 54-Jahre alter Lenker eines Sattelzuges musste verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender 38-jähriger Lenker eines weiteren Sattelzuges erkannte dies zu spät, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den stehenden auf. Einem wiederum dahinter fahrenden 49-jährigen Fahrer eines Lkw gelang es, sein Fahrzeug rechtzeitig zum Stillstand zu bringen. Jedoch wurde dieser durch einen vierten beteiligten Lastwagen, einen weiteren Sattelzug eines 42-jährigen Fahrers, dem es wiederum nicht gelang rechtzeitig zu bremsen, auf den bereits verunfallten Sattelzug aufgeschoben. Bei dem Unfall wurde ein 49-jähriger Fahrer leicht verletzt. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von mindestens 280 000 Euro. Drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der rechte Fahrstreifen war für die Bergung der verunfallten Lastwagen über einen Zeitraum von etwa 3,5 Stunden voll gesperrt. Der Verkehr wurde über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt. Es bildete sich ein Rückstau von etwa 11 Kilometer. Nach der Bergung der verunfallten Fahrzeuge musste der rechten Fahrstreifen durch die Autobahnmeisterei noch nass gereinigt werden, da Motorenöl und Kühlflüssigkeit ausgelaufen war.

