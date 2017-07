Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen

+++ wegen eines personellen Engpasses heute leider in abgespeckter Version +++

6.35: Kurzer Bahncheck: Der Intercity 2164 über Ellwangen, Aalen, Schwäbisch Gmünd und Stuttgart hat die fast schon übliche Verspätung. Auch der IC 2061 über Aalen (ab AA laut Plan 6.59), Ellwangen in Richtung Nürnberg hat zwei Minuten Verspätung.

6.30: Es wird heiß, aber so richtig. Was das Wetter heute bringt, hat Wetter-Blogger Tim Abramowski für Sie zusammengefasst. Mehr dazu gibt's hier.

6.15: Guten Morgen und willkommen auf der Ostalb an diesem Dienstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Jürgen Steck schreibt Aktuelles rund um Verkehr, Wetter und wichtige Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.