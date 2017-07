72-jähriger Mann bei Ellenberg vermisst

In Muckental bei Ellenberg sucht die Polizei einen 72-jährigen Mann. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise. Aufgrund von Erkrankungen besteht der Verdacht, dass er sich in einer hilflosen Lage befinden könnte.

Der Gesuchte ist 1,72 Meter groß und hat schütteres Haar. Er ist wohl wie folgt bekleidet: Jogginghose, Schlafanzugoberteil, schwarze Windjacke mit der Aufschrift "Renault" und Schlappen. Aufgrund von Erkrankungen besteht der Verdacht, dass er sich in einer hilflosen Lage befinden könnte, so die Polizei in ihrer Suchmeldung.

Die Polizei wurde am Mittwochmittag, gegen 11 Uhr, über das Fehlen des Mannes informiert und hat sofort Suchmaßnahmen eingeleitet. Seit etwa fünf Uhr am Morgen suchten Angehörige, unterstützt durch Anwohner und Nachbarn. Als dies erfolglos blieb, wurde die Polizei eingeschaltet. Die Ellwanger Polizei wurde dabei durch einen Personensuchhund des Polizeipräsidiums Einsatz unterstützt und auch der Polizeihubschrauber wurde in die Suche eingebunden. Nachdem der Suchhund durch einen Insektenstich ausfiel, wurde ein weiterer Man-Trailer angefordert. Die Suche wird derzeit (Mittwoch, 16.30 Uhr) noch immer betrieben.

Die Suche wurde intensiv im Bereich um den Weiler Muckental betrieben. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass der Gesuchte keine weiten Strecken zurücklegen kann und sich dementsprechend in einem wenige Kilometer großen Umkreis um Muckental herum befindet.

Da der Gesuchte tatsächlich bereits am Dienstagabend, gegen 22 Uhr zuletzt gesehen wurde, wird jeder, der den vermissten Mann seit gestern Abend gesehen hat, gebeten, dies der Polizei mitzuteilen.