Unwetter fällt Bäume Starkes Gewitter zieht über den Ostalbkreis hinweg.

Aalen/Schwäbisch Gmünd. Über den Ostalbkreis zog am Mittwochabend ein schweres Gewitter mit Starkregen und Hagel hinweg. Bei Redaktionsschluss kurz vor 23 Uhr war die Feuerwehr in Schwäbisch Gmünd am Tennisheim im Einsatz: Dort blockierte ein umgestürzter Baum die Straße. Auch im Rems-Murr-Kreis berichtete die Polizei von einem umgestürzten Baum. Ob es weitere Schäden gibt, war zu diesem Zeitpunkt noch nicht abzusehen. bea

