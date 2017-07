Mehrere Kennzeichen gestohlen Für die Betroffenen bedeutet es Ärger und Scherereien: Bei der Polizei in Schwäbisch Gmünd gingen insgesamt neun Anzeigen von Kennzeichendiebstählen ein.

Schwäbisch Gmünd. Alle Diebstähle fanden demnach auf dem Parkplatz hinter dem Haus der Gesundheit in der Gutenbergstraße statt. Als möglicher Tatzeitraum kommen Dienstag und Mittwoch in Frage. Die Polizei in Schwäbisch Gmünd nimmt entsprechende Zeugenbeobachtungen unter Telefon (07171) 3580 entgegen.

zurück © Schwäbische Post 20.07.2017 08:54

Mehr zum Thema Alle Artikel der Serie Polizeiberichte