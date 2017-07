Mountainbike gestohlen

Mögglingen. Zwischen Samstagnachmittag und Mittwochabend wurde ein Mountainbike der Marke Felt entwendet. Das 24-Gang-Rad mit rot lackiertem Rahmen und weißen Streifen war im fraglichen Zeitraum in einer Hofeinfahrt in der Straße Am Markt unverschlossen abgestellt.

Markant ist der auf der Querstange eingeritzte Name "Treycy Camilla".

Hinweise zur Tat und zum Verbleib des Rades nimmt die Polizei in Heubach entgegen: Tel. (07173) 8776.

