Diebstahl aus Auto Unbekannter schlägt Scheibe ein.

Lorch-Waldhausen. Auf dem Parkplatz eines Badesees in der Schorndorfer Straße schlug ein Unbekannter am Mittwoch die Beifahrerscheibe eines Pkw Alfa Romeos ein, der dort zwischen 10 Uhr und 14.45 Uhr abgestellt war. Anschließend entwendete er aus dem Fahrzeug laut Polizei das Autoradio sowie einen auf dem Rücksitz abgelegten mobilen DVD-Player. Der Gesamtschaden dürfte sich auf ca. 800 Euro belaufen. Die Polizei in Lorch nimmt dazu unter Telefon (07172) 7315 entsprechende Hinweise entgegen.

