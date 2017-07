Einbrecher haben es auf Tabak abgesehen

Giengen. Die Einbrecher kamen mit blauen Müllsäcken und hatten es bei einem Einbruch in ein Geschäft in der Marktstraße in Giengen auf Tabakwaren abgesehen. Der oder die Täter wuchteten mit brachialer Gewalt ein Fenstergitter und eine Verbindungstüre auf. Eine größere Menge Zigaretten und Tabak war die Beute. Zum Abtransport der Ware wurden offenbar blaue Müllsäcke verwendet. Die Polizei sucht Zeugen und Hinweise: Wer hat in der Nacht verdächtige Geräusche gehört, wem sind in der Marktstraße oder der näheren Umgebung verdächtige Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann Angaben zu Personen und den verwendeten Müllsäcken machen? Wer hat Kenntnis von außergewerblichen Verkaufsangebote von Tabakwaren? Hinweise bitte an die Polizei in Giengen, Telefon (07322) 96530.

