+++Der Ostalb-Morgen+++

Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen

7.02 Uhr: Achtung auf der B29: Gegenstände auf der Fahrbahn zwischen Schwäbisch Gmünd-West und Lorch in Fahrtrichtung Stuttgart!

6.50 Uhr: Die Basketballer von Ratiopharm Ulm wollen ein neues, 23 Mio. Euro teures Trainingszentrum an der Donau bauen. Der Verein glaubte fest an einen 3-Mio.-Euro-Zuschuss von der Stadt. Doch nun gibt's offenbar im Hintergrund Querschüsse gegen das Projekt, meldet der SWR.

6.47 Uhr: Stau im Tunnel der B29-Westumgehung Aalen vor der Ausfahrt Hofherrnweiler in Richtung Autobahn.

6.34 Uhr: Der Landkreis Heidenheim steht überraschenderweise finanziell besser da als erwartet. Der Kämmerer berichtet für dieses Quartal von 1,5 Mio. Euro mehr als kalkuliert. Doch die werden "aufgefressen" durchs Klinikum mit einem erwarteteten Finanzloch von 4,8 Mio. Euro in diesem Jahr, meldet die Heidenheimer Zeitung.

6.28 Uhr: Gute Nachricht: Auf den Straßen der Ostalb rollt der Verkehr. Die Bahn meldet keine Störungen - bisher.

6.13 Uhr: Das Wetter zum Wochenausklang auf der Ostalb: Es bleibt wie es ist - ein guter Mix. Die detaillierte Vorhersage finden Sie hier.

6.05 Uhr: Guten Morgen auf der Ostalb und willkommen an diesem Freitag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Bea Wiese fasst die wichtigsten Meldungen rund um Verkehr, Wetter und alles, was Sie zum Endspurt ins Wochenende wissen müssen bis etwa 9 Uhr zusammen.