Exhibitionist auf dem Parkplatz Polizei sucht Hinweise

Aalen. Auf dem Parkplatz am Waldrand im Bereich des Michael-Braun-Rings trat am Donnerstagabend ein unbekannter Mann gegen 21.50 Uhr als Exhibitionist auf. Während sich ein 31-jähriger Man in seinem Auto auf dem Parkplatz aufhielt und auf seine Freundin wartete, trat der Unbekannte an das Fahrzeug heran und öffnete seinen grauschwarzen Mantel, unter dem er nackt war. Anschließend flüchtete der Mann laut Polizei in Richtung Wald. Er war ca. 40-45 Jahre alt, hatte graue mittellange Haare und trug einen Schnauzbart. Weitere Hinweise auf den Mann werden von der Polizei Aalen, Tel. (07361) 524-0 erbeten.

zurück © Schwäbische Post 21.07.2017 09:05

Mehr zum Thema Alle Artikel der Serie Polizeiberichte