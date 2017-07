Vandalen im Alten Kirchle Wer kann Hinweise geben, um den Tatzeitraum besser einzugrenzen? Eine Mesnerin stellte am Donnerstag gegen 18 Uhr Beschädigungen im Alten Kirchle in der Maiergasse fest.

Aalen-Wasseralfingen. Vermutlich im Laufe des Tages haben Unbekannte das dort ausgelegte Bittbuch beschmiert und verunstaltet. Zudem wurden ein Leintuch und auch das Altartuch angezündet, wodurch ein kleiner Teil des Holzaltars zu schwelen begann. Die Gegenstände erloschen selbständig wieder. Als die Mesnerin gegen 18 Uhr in das Kirchle kam, war dieses laut Polizei nur noch stark verraucht. Hinweise auf Personen, die sich im Verlauf des Donnerstags am oder im Alten Kirchle aufgehalten haben, nimmt das Polizeirevier Aalen entgegen (Tel. 07361/5240). Um den Tatzeitraum besser eingrenzen zu können, werden auch Hinweise von Zeugen erbeten, die am Donnerstag am Alten Kirchle waren und definitiv sagen können, wann die Beschädigungen noch nicht vorhanden waren.

