Ein Unglück kommt selten allein Wie ein 81-Jähriger erst sein Auto demoliert und dann noch auf Eiern ausrutscht

Hüttlingen. Beim Wenden seines Fahrzeuges auf der Jahnstraße fuhr der 81-jährige Fahrer eines VW Passats am Donnerstag gegen 15 Uhr mit dem Heck gegen eine Hecke. Er beschädigte sie laut Polizei leicht.

Anschließend fuhr er auf der Hohe Straße weiter, wendete auch dort, überfuhr dabei einen erhöhten Randstein und stieß anschließend gegen eine Mauer, die aber unbeschädigt blieb. Am Passat hingegen entstand Sachschaden von etwa 2000 Euro. Durch die Kollision rutschten laut Polizei die zur Auslieferung mitgeführten Eier aus dem Kofferraum. Der 81-Jährige stieg aus, rutschte zu allem Unglück auf den Eiern aus und stieß sich dabei den Kopf am Fahrzeug. Dabei wurde der Mann leicht verletzt und musste zur Behandlung in das Ostalbklinikum eingeliefert werden.

zurück © Schwäbische Post 21.07.2017 09:16

Mehr zum Thema Alle Artikel der Serie Polizeiberichte