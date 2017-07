Schmierereien an der Hochschule Polizei sucht Zeugen

Aalen. Am frühen Freitagmorgen haben Unbekannte gegen 2.20 Uhr auf ein Metalltor auf einem Parkplatz an der Rückseite der Hochschule in der Beethovenstraße mit einem roten Farbstift einen Schriftzug angebracht. Nachdem der Tatverdächtige von einem Zeugen beobachtet und angesprochen wurde, flüchtete er zusammen mit einem weiteren Mann, der wenige Meter entfernt gestanden hatte, zu Fuß auf dem Verbindungsweg zwischen Ludwigstraße und Rombacher Straße. Personenbeschreibung: männlich, ca. 18-25 Jahre alt, kurze Haare, sprach deutsch. Er war bekleidet mit einem gelb/rot gestreiften T-Shirt. Weitere Hinweise bitte an die Polizei Aalen, Tel. (07361) 5240.

