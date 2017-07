Die Ostalb im Zeitraffer Der Aalener Hobbyfilmer Robin Seifert hat sein neuestes Werk veröffentlicht





Screenshot-Foto von Robin Seifert aus seinem Film "Natural Anomaly". Dieses Bild zeigt ein Gewitter bei Böbingen.

Der Hohenstaufen. Screenshot-Foto von Robin Seifert aus seinem Film "Natural Anomaly".

Ein Gewitter am Rosenstein in Richtung Heidenheim. Screenshot-Foto von Robin Seifert aus seinem Film "Natural Anomaly".

Aalen. "Natural Anomaly" heißt der neueste Zeitraffer-Film von Robin Seifert. In den vergangenen Monaten war er mit seiner Kamera-Ausrüstung in Aalen auf dem Braunenberg, auf dem Rosenstein in Heubach, auf dem Hohenstaufen bei Göppingen, in Essingen, Heidenheim, Bopfingen und Böbingen unterwegs. Herausgekommen sind beeindruckende Landschaftsaufnahmen im Zeitraffer aus 24.802 Bildern. Die Arbeitszeit gibt er mit "300+ Stunden" an. Wir haben mit seiner freundlichen Erlaubnis sein Youtube-Video in diesen Artikel eingebettet.

zurück © Schwäbische Post 21.07.2017 11:01