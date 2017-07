Fit für den Chortag auf der Kapfenburg

Projekt Über 175 Sänger trafen sich in Westhausen, um die Lieder für das Chor-tag-Festival auf Schloss Kapfenburg am Sonntag, 23. Juli, einzuüben. Kaspar Grimminger, Leiter des Chorprojekts „Schule/Verein- Rund um die Kapfenburg“ und alle Anwesenden, waren begeistert. Am Sonntag ab 12.45 Uhr haben die Sänger dann beim Chortag die ganz große Kulisse. Foto: privat

