Sechs Bands für 8 Euro am Samstag, 19. August

steigt am 18. und 19. August in der Stellung.Zum„Warm-Up“ am Freitag, 18. August, ab 20 Uhr ist der Eintritt frei. Lokale DJs legen auf.

Sechs Bands gibt’s am Samstag, 19. August, ab 16 Uhr zu bewundern. Der Eintritt kostet 8 Euro.

Infos gibt’s auch im Internet unter www.newpigfestival.de.