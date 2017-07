Ohne Beute wieder davon gemacht

Unbekannte Täter versuchen in eine Gaststätte einzusteigen und verursachen 500 Euro Sachschaden.

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Mittwoch bis Freitag die Eingangstüre einer Gaststätte in der Straße „Freudental“ in Schwäbisch Gmünd versucht aufzuhebeln.