Golf streift BMW

Am Freitag gegen 15.45 Uhr war ein 37 Jähriger mit seinem 5er-BMW auf der L1084 von Ebnat in Richtung Unterkochen unterwegs, als ihm laut Polizei in einer Linkskurve mittig auf der Fahrbahn ein älterer schwarzer VW Golf entgegen kam. Der Golf streifte den Spiegel des BMW. Der Golffahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Hinter dem Golf fuhr ein silberner Pkw. Der Fahrer dieses Autos wird gebeten, sich bei der Polizei Aalen zu melden, Telefon (07361) 524-0.