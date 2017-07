Vorfahrt nicht beachtet Unfall mit Blechschaden in Unterkochen

Aalen. Am Freitag gegen 21 Uhr wollte eine 47 Jahre alte VW-Fahrerin von der Ebnater Straße nach links in die Heidenheimer Straße abbiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden VW einer 58 Jahre alten Frau und kollidierte mit diesem. Bei dem Unfall entstand laut Polizei Schaden in Höhe von insgesamt 2000 Euro.

