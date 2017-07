81-jähriger Motorradfahrer gestürzt Unfall am Samstagnachmittag bei Lauchheim

Lauchheim. Ein 81-jähriger Motorradfahrer war am Samstag gegen 16.15 Uhr auf der K 3293 von Hülen in Richtung B 29 unterwegs. Kurz vor der Einmündung wollte er nach links in einen Feldweg einbiegen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und kam zu Fall. Hierbei zog er sich an einer Hand schwere Verletzungen zu und musste in eine Klinik eingeliefert werden. An seinem Motorrad entstand ein Schaden von 1000 Euro.

