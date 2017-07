Zweimal Totalschaden nach Unfall auf der B29 20 Jährige nimmt BMW-Fahrerin die Vorfahrt

Westhausen. Am frühen Sonntag gegen 0.20 Uhr befuhr eine 20-jährige VW-Lenkerin die B 29 in Richtung Westhausen. An der Einmündung zur B290 wollte sie nach links in diese einbiegen und übersah hierbei den entgegenkommenden BMW einer 60-jährigen Frau. Bei der Kollision wurde die 60-Jährige leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

