Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen

Der Blick auf einen Auszug der vielen Termine des heutigen Tages:wird ab 9 Uhr vor dem Ellwanger Amtsgericht verhandelt. Es geht um mehrere Tatorte - vom Raum Crailsheim bis nach Bad Mergentheim.feiert heute um 10 Uhr den ersten Spatenstich für ihr neues Forschungsgebäude ZiMATE und ZTN. Die Abkürzungen stehen für "Zentrum innovativer Materialien und Technologien für effiziente elektrische Energiewandler-Maschinen" und "Zentrum Technik für Nachhaltigkeit". Der Gebäudekomplex hat ein Investitionsvolumen von insgesamt 19,5 Millionen Euro. Die feierliche Übergabe ist für Herbst 2019 geplant. Nach einem Jahr ohne Schulleiter hat daseine Nachfolgerin für Thomas Dietrich gefunden: Christine Wakarecy heißt die neue Schulleiterin auf dem Schäfersfeld. Um 11 Uhr ist feierliche Amtseinsetzung.verabschiedet ebenfalls um 11 Uhr ihren Realschulrektor Günther Glowig in den Ruhestand. Gleichzeitig ist feierliche Amseinsetzung des bisherigen Konrektors Gerd Steimke als neuer Schulleiter. Um 17 Uhr tagt derim Aalener Rathaus. Unter anderem geht es um die Bebauungspläne "Parkhaus Ostalbklinikum", "Stadtoval" und "Maiergasse Süd". Dertagt ab 17 Uhr - zu Beginn ist feierliche Übergabe des neuen Fahrzeugs für die Dorfmerkinger Feuerwehr auf dem Marienplatz in Neresheim. Einen runden Tisch zur Debatte derbei Unterkochen gibt es um 19 Uhr in der Festhalle in Unterkochen.

7.25 Uhr: Die evangelische Kirche in Aalen feierte zum Reformationsjubiläum ein Lila Dinner an entsprechend gedeckten Tischen rund um die Stadtkirche.

6.45 Uhr: Der Kabelnetzbetreiber Unitymedia, früher Kabel BW, führt am morgigen Dienstag, 25. Juli, nach eigenen Angaben dringende Wartungsarbeiten im Raum Aalen durch. Demnach kann es am Dienstag in der Zeit zwischen 8 und 18 Uhr zu einer kurzen Unterbrechung aller Dienste im Netz von Unitymedia - also Fernsehen, Internet und Telefon - kommen. Unitymedia bittet seine Kunden im Fall eines Notrufs den Mobilfunk zu benutzen.

6.38 Uhr: Eine alte Brauerei-Ruine mit einem schiefen Kamin im Zentrum von Königsbronn sorgt für Zündstoff. Wie die "Heidenheimer Zeitung" berichtet, wollen verärgerte Bürger den Abriss dieses "Schandflecks". Ein Aalener Abbruch-Unternehmer hat das Gelände 2015 bei einer Versteigerung erworben, für 15.000 Euro. Die Gemeinde will nun mit dem Investor nach einer Lösung suchen.

6.30 Uhr: Zwischen Aalen und Stuttgart derzeit in beiden Richtungen keine Behinderungen im Bahnverkehr. Die Züge sind momentan planmäßig unterwegs. Einige Verbindungen zwischen Aalen und Ulm über Heidenheim sind ohne behindertengerechte Einrichtung unterwegs, ansonsten auch auf dieser Strecke in beiden Richtungen alles nach Plan.

6.20 Uhr: Der Verkehr im Ostalbkreis fließt. Noch bis Mitte September behindert eine Baustelle auf der A7 zwischen Dinkelsbühl und dem Virngrundtunnel bei Ellwangen in beiden Richtungen den Verkehr.

6.10 Uhr: Die letzte Schulwoche ist angebrochen und der Hochsommer macht erstmal Pause. Tim Abramowski mit den Aussichten in seinem Blog mit Video.

6.05 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Montag! Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag und in die neue Woche wichtig ist. Tobias Dambacher fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.