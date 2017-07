Betrunken am Ende auf der Felge weitergefahren Irrfahrt mit Totalschaden zwischen dem Campingplatz Haselbach und Ellwangen

Ellenberg. Mehrfach kam am Freitagabend ein 61 Jahre alter Autofahrer von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei mehrere Leitpfosten, Schutzplankenelemente sowie eine Richtungstafel. Der laut Polizei stark betrunkene Mann fuhr vermutlich kurz vor 18 Uhr mit seinem Opel Meriva vom Campingplatz Haselbach los und fuhr nach Ellwangen zu einem Einkaufsmarkt An der Jagst. Sein Fahrweg führte ihn über die K3219, die L2220, die L1060, schließlich über die Nordspange, der Siemensbrücke bis hin zum Einkaufsmarkt. Dabei kam er zumindest auf der K3219 zwischen Schweizerhof und Muckental sowie bei Rattstadt von der Fahrbahn ab. An seinem Opel entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 1000 Euro. Dabei beschädigte er auch einen Reifen, sodass er auf der Felge weiterfuhr. Die Schäden an den Verkehrseinrichtungen können noch nicht beziffert werden. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung musste der Mann sich einer Blutprobe unterziehen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Unter Umständen gefährdete der 61-Jährige, der mit rund zwei Promille unterwegs war, auch andere Verkehrsteilnehmer. Personen, denen der Opel aufgefallen ist oder gar gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Telefon (07961) 9300 beim Polizeirevier Ellwangen zu melden.

zurück © Schwäbische Post 24.07.2017 08:44

Mehr zum Thema Alle Artikel der Serie Polizeiberichte