Zwei Einbrüche in Autos

. Zu zwei Autoeinbrüchen in Rosenberg und Ellwangen sucht die Polizei Zeugen. In Rosenberg wurde während eines Fußballspiels, das am Sonntag zwischen 18 und 19.45 Uhr auf einem Sportplatz in der Straße Geiselroter Heidle stattfand, einem 73-Jährigen der Autoschlüssel aus der Umkleidekabine gestohlen. Mit diesem öffnete der Täter den auf dem Parkplatz abgestellten BMW und entwendete aus dem darin abgelegten Geldbeutel einen kleineren Bargeldbetrag.

In Ellwangen wurde am Sonntag zwischen 16 und 18 Uhr das hintere Fenster eines silberfarbenen Mercedes Benz vermutlich mit einem Stein auf der Beifahrerseite eingeschlagen, der auf einem Kundenparkplatz in der Konrad-Adenauer-Straße abgestellt war. Entwendet wurde laut Polizei offensichtlich nichts, jedoch entstand Schaden von ca. 200 Euro.

Die Polizei Ellwangen bittet in beiden Fällen um Zeugenhinweise unter Tel. (07961) 9300.